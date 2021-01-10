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"روبرت كوخ": 16 ألفا و946 إصابة جديدة بكورونا و465 حالة وفاة بألمانيا خلال يوم واحد

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"روبرت كوخ": 16 ألفا و946 إصابة جديدة بكورونا و465 حالة وفاة بألمانيا خلال يوم واحد "روبرت كوخ": 16 ألفا و946 إصابة جديدة بكورونا و465 حالة وفاة بألمانيا خلال يوم واحد

مصراوي Masrawy

08:53 ص الأحد 10 يناير 2021

برلين - (د ب أ):
أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الأحد أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 16 ألفا و946 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و465 حالة وفاة جديدة في غضون 24 ساعة.

يشار إلى أن تسجيل حالات الإصابة الجديدة يقل غالبا في أيام الأحد من كل أسبوع؛ نظرا لتراجع عدد الاختبارات التي يتم إجراؤها خلال العطلة الأسبوعية.

وبشكل أساسي يعد تحليل البيانات صعبا في الوقت الحالي؛ لأنه تم اكتشاف حالات الإصابة خلال فترة أيام عيد الميلاد (الكريسماس) ورأس السنة وما حولهما وتسجيلها ونقلها بشكل متأخر، بحسب المعهد.

وأوضح المعهد أن إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ربيع العام الماضي وصلت في ألمانيا إلى مليون و908 آلاف و527 حالة إصابة، وبلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس 40 ألفا و343 حالة وفاة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا وصل تقريبا إلى مليون و525 ألف و300 شخص.

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