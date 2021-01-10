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أمريكا.. مقتل وإصابة 6 في إطلاق نار داخل مطعم بشيكاغو

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أمريكا.. مقتل وإصابة 6 في إطلاق نار داخل مطعم بشيكاغو أمريكا.. مقتل وإصابة 6 في إطلاق نار داخل مطعم بشيكاغو
تمّ التعرُّف على المنفّذ الذي قُتل برصاص الشرطة في موقع الجريمة

أمريكا.. مقتل وإصابة 6 في إطلاق نار داخل مطعم بشيكاغو

قُتل 3 أشخاص وأُصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، من جرّاء إطلاق نار داخل مطعم "إيفانستون بان كيك" في شيكاغو، وتمكنت الشرطة من تصفية منفّذ العملية.

وقال مسؤولون إن رجلاً يشتبه في أنه أطلق النار على 6 أشخاص؛ 3 منهم قُتلوا بينهم طالب في جامعة شيكاغو، داخل المطعم الموجود بالقرب من شارع هوارد وويسترن أفينيو.

وتمّ التعرُّف على الرجل، الذي قُتل برصاص شرطة إيفانستون خلال تبادل إطلاق نار، من قِبل مدير شرطة شيكاغو ديفيد براون؛ وهو جيسون نايتنجيل؛ البالغ من العمر 32 عاماً، وكان مشتبها فيه في 3 عمليات إطلاق نار مميتة في ساوث سايد بشيكاغو.

ووفق رويترز كان إحدى الضحايا، وهو رجل يبلغ من العمر 30 عاماً، طالباً في جامعة شيكاغو، وفقاً لإدارة الجامعة التي شاركت "الأخبار المؤلمة للغاية".

إضافة إلى ذلك، يشتبه في قيام منفّذ العملية بسرقة سيارة وإطلاق النار وإصابة امرأة تبلغ من العمر 81 عاماً، وامرأة تبلغ من العمر 77 عاماً، وفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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