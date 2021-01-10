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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد:

تشارك مصر، اليوم الأحد، في جولة تفاوضية جديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عبر اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة دولة جنوب إفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الإفريقي وراعي المفاوضات، وأعضاء مكتب الاتحاد الإفريقي والمراقبين.

ويشارك وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي، والوفد الفني، حسب مصادر بوزارة الموارد المائية والري، لمناقشة العروض أو المقترحات المقدمة من قِبل إدارة أديس أبابا طبقًا لدعوتها لعقد جلسة في 4 يناير الجاري.

وأضاف المصدر، خلال حديثه لـ "مصراوي"، أن مصر متمسكة بحقوقها المائية الثابتة واتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وهو ما نقله الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، إلى ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكية بمقر الوزارة، حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية أحد المراقبين الدوليين للمفاوضات.

جدير بالذكر أن الدول الثلاث اتفقت على عقد جلسات لمدة أسبوع في 3 يناير؛ بهدف بحث نقاط الخلاف الخاصة بالملء الثاني والتخزين والتشغيل، على أن تعد هذه الفرصة الأخيرة لدولة جنوب إفريقيا قبل تسليم رئاسة الاتحاد الإفريقي لدولة الكونغو.