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بنها الحر والإسكندرية الصحراوى أبرزهم.. غلق 17 طريق بسبب الشبورة المائية

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بنها الحر والإسكندرية الصحراوى أبرزهم.. غلق 17 طريق بسبب الشبورة المائية بنها الحر والإسكندرية الصحراوى أبرزهم.. غلق 17 طريق بسبب الشبورة المائية

مصراوي Masrawy

08:33 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، صباح اليوم الأحد، إغلاق 17 طريق بسبب الشبورة المائية وعدم اتضاح الرؤية أمام قائدى السيارات.

وشملت اسكندرية الصحراوى والعلمين والدائرى الاقليمى وأسوان الزراعي وبلبيس الصحراوى والفيوم الصحراوى والسويس الصحراوى، وطريق الكريمات ومحور 30 يونيو و العين السخنة وتم غلق طريق اسيوط الغربي من كمين دلجا حتي كمين العدوة نطاق محافظة المنيا امام حركة السيارات لوجود شبورة، و محور 26 يوليو وطريق إسماعيلية الصحراوى ، و" شبرا _ بنها " الحر .

وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بالإجراءات حرصا على سلامة المواطنين.

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