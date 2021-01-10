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لتأكيد خلوها من "كورونا".. معهد الحيوان يحلل 22 ألف عينة لحوم وألبان من الخارج

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لتأكيد خلوها من "كورونا".. معهد الحيوان يحلل 22 ألف عينة لحوم وألبان من الخارج لتأكيد خلوها من "كورونا".. معهد الحيوان يحلل 22 ألف عينة لحوم وألبان من الخارج

مصراوي Masrawy

08:00 ص الأحد 10 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، إن معامل معهد صحة الحيوان فحصت رسائل لحوم ماشية وأسماك ومنتجات ألبان مستوردة من الخارج بلغت 22 ألفًا و480 عينة، مشيرًا إلى أن هذه الواردات قادمة من 15 دولة تقريبًا خلال الفترة من 29 يناير حتى 1 يناير.

وأضاف شاهين، خلال حديثه لـ"مصراوي"، أن جميع نتائج معامل التحاليل جاءت خالية من ، لافتًا إلى ضرورة تشديد الرقابة على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني للتأكد من خلوها من الفيروس.

وأكد مدير معهد بحوث الحيوان أن جميع عمليات التحاليل ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم وزارة الزراعة، موضحًا أن العينات تنوعت بين عينة أسماك وكبدة ومنتجات ألبان ولحوم حية ومجمدة وماشية، بالإضافة إلى عمل مسحات للقطط والكلاب.

وأشار ممتاز إلى أن المعهد قام بعمل فحص لـ84 عينة وتحليل 885 عينة لمسحات مأخوذة من قطط وكلاب من مناطق (الدقي، الجديدة، المهندسين، الهرم، ميدان الرماية، المعادي)، مضيفًا أنه تم فحص عينات من موانئ دمياط والعين السخنة والغردقة ومطار القاهرة.

جدير بالذكر أن معهد الحيوان التابع لوزارة الزراعة شهد عمل مسحات وأخذ عينات منذ ظهور المرض وتسجيل أول حالة في مصر ضمن بروتوكول متفق عليه مع وزارة الصحة والإسكان ضمن خطة مكافحة المرض والحد من انتشاره.

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