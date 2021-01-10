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كوريا الجنوبية تسجل 665 إصابة جديدة بكورونا

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كوريا الجنوبية تسجل 665 إصابة جديدة بكورونا كوريا الجنوبية تسجل 665 إصابة جديدة بكورونا

مصراوي Masrawy

06:33 ص الأحد 10 يناير 2021

سول - (د ب أ):
أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 665 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 68664 حالة.

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم تسجيل 25 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1125.

وأعلنت كوريا الجنوبية أن إجمالي عدد المصابين بالسلالة الجديدة من التي ظهرت في بريطانيا بلغ 16 حالة حتى يوم الجمعة، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وارتفع إجمالي عدد الأشخاص المتعافين من الفيروس في البلاد 50409 بعد تعافي 1085 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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مصراوي Masrawy

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