حدث ليلاً| تفاصيل بيان كورونا اليومي وتعديل وزاري محتمل ووفاة قنان بكورونا

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مصراوي Masrawy

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على لاصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما ياتي:

57 حالة وفاة.. الصحة تعلن إصابات ووفيات كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 765 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 118294 حالة حتى اليوم.

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التعليم تتيح تسجيل طلاب ثالثة ثانوي للاستمارة الإلكترونية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم، إتاحة تسجيل طلاب الصف الثالث الثانوي للاستمارة الإلكترونية باستخدام الإيميل من اللينك الموحد لطلاب المدارس الحكومية والخاصة وطلاب المنازل.

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حي وسط الإسكندرية يكشف سبب إغلاق "كبدة الفلاح".. وإدارة المطعم: "هنفتح تاني"

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل، عقب صدور قرار بتشميع مطعم "كبدة الفلاح" الشهير بالإسكندرية، وأرجع البعض القرار لوجود مخالفات صحية، وهو ما نفته إدارة المحل، مؤكدة أن الإغلاق جاء لمخالفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

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بكري: تعديل وزاري محتمل بعد انعقاد مجلس النواب الجديد

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب إنه يعتقد أن يكون هناك تعديل وزاري بعد انعقاد مجلس النواب الجديد.

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"سحلوها في الشارع".. ضبط المتهمين بسرقة حقيبة محامية في المعصرة (فيديو)

رصدت كاميرات المراقبة، واقعة سحل عاطلين لمحامية عدة أمتار فى أحد الشوارع لسرقة حقيبتها في منطقة المعصرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

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الصحة: الموقع الإلكتروني جاهز لتلقي طلبات راغبي لقاح كورونا

أكد المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، جاهزية الموقع الإلكتروني الجديد لتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا، مضيفًا: "الموقع جاهز منذ أن تم بثه تجريبياً من الناحية التكنولوجية والفنية، مؤكداً أنه تم تصميمه بطاقة استيعابية ضخمة تبلغ نحو 5 ملايين زائر في الدقيقة الواحدة نظراً للضغط المتوقع".

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الصحة العالمية: 800 ألف إصابة جديدة بكورونا في العالم خلال يوم واحد

أعلنت منظمة الصحة العالمية، السبت، تسجيل أكثر من 799 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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عضو اللجنة العليا للفيروسات: أعراض لقاح كورونا بسيطة وتستمر ليومين فقط

علق الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، على ظهور بعض المروجين لبعض الخلطات على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: "إنه كان هناك أشخاص قبل ظهور جائحة كورونا يقولوا أن هناك أعشاب تعالج السكر، وعدد من الأمراض، ولكن كل ذلك ما هو إلا نصب يؤدي للقتل".

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وفاة الفنان هادي الجيار متأثرًا بكورونا عن عمر 71 عاماً

توفى صباح اليوم الأحد، الفنان هادى الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 71 عاما.

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الحالة الرابعة بين الأطقم.. وفاة طبيب استشاري بفيروس كورونا في السويس

توفى طبيب استشاري، في السويس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليُسجل الحالة الرابعة بين الأطقم الطبية بعد وفاة طبيب وممرضتين بالفيروس.

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توجيه اتهامات لثلاثة أشخاص على صلة باقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، السبت، أنه تم توجيه اتهامات لثلاثة من المشتبه بهم في محكمة اتحادية تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن الأسبوع الماضي.

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فرانس برس: العثور على أشلاء في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أنه تم العثور على أشلاء في موقع تحطم الطائرة الإندونيسية.

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ميركل: الأسابيع المقبلة ستكون الأصعب في ألمانيا بسبب كورونا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب من حيث تطور وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" في ألمانيا.

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الجيش المغربي يدمر سيارة مدنية موريتانية قرب حدود الصحراء الغربية

دمر الجيش المغربي، سيارة مدنية موريتانية داخل الأراضي الموريتانية، بعد استهدافها بنيران أطلقها جنود مغاربة السبت، في منطقة قريبة من الحدود مع الصحراء الغربية.

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