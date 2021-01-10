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وزيرة العمل النمساوية تستقيل بعد اتهامات بالسرقة العلمية

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وزيرة العمل النمساوية تستقيل بعد اتهامات بالسرقة العلمية وزيرة العمل النمساوية تستقيل بعد اتهامات بالسرقة العلمية

مصراوي Masrawy

03:30 ص الأحد 10 يناير 2021

فيينا - (د ب أ):
أعلنت وزيرة العمل والأسرة النمساوية كريستينه أشباخر يوم السبت استقالتها من منصبها، وسط مزاعم سرقة أدبية تتعلق بأطروحات جامعية ودكتوراه.

وأوضحت السياسية المحافظة البالغة من العمر 37 عاما في بيان إنها كانت دائما تكتب أطروحاتها بأفضل ما في وسعها للحصول على ألقاب أكاديمية بصورة موثوقة وبتقييم أساتذة معترف بهم.

وقالت إنها تستقيل من أجل حماية أسرتها من "العداء والتحريض السياسي والإساءات" .

وبدأ الخبير النمساوي في السرقات العلمية المعروف شتيفان فيبر يوم الخميس في انتقاد أطروحات أشباخر الأكاديمية في سلسلة من التدوينات والمقابلات.

ووجه فيبر اتهام بأن أجزاء من أطروحة الماجستير الخاصة بأشباخر في كلية إدارة الأعمال في فينر نويشتات نقلت من مصادر دون الاستشهاد بها بشكل صحيح، بما في ذلك الاستنتاج الذي من المفترض أن يلخص عمل الكاتب نفسه.

واستخدم فيبر أيضا برنامج كشف السرقة الأدبية لتحليل دراسة دكتوراه أشباخر حول "الإدارة في المؤسسات المبتكرة" التي قدمتها العام الماضي في الجامعة التقنية في براتيسلافا. وقال فيبر إن أكثر من خُمس النص كان مسروقًا.

بالإضافة إلى ذلك، تمت كتابة بعض أجزاء من الأطروحتين باللغة الألمانية غير السليمة.

وقال المستشار النمساوي زباسيتان كورتس عبر تويتر إنه يحترم قرار أشباخر وشكرها على المساعدة في إنقاذ مئات الآلاف من الوظائف خلال الجائحة الحالية.

وقال كورتس إنه سيجري اختيار وزير عمل جديد يوم غد الاثنين.

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