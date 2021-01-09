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الاسبوع المقبل ... الاردن يستقبل أولى دفعات فايزر و50 مليون خصصت لشراء اللقاحات

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الاسبوع المقبل ... الاردن يستقبل أولى دفعات فايزر و50 مليون خصصت لشراء اللقاحات الاسبوع المقبل ... الاردن يستقبل أولى دفعات فايزر و50 مليون خصصت لشراء اللقاحات

جى بي سي نيوز  :- قال وزير الصحة نذير عبيدات إن الأردن سيستقبل أولى دفعات فايزر الأسبوع المقبل ومن الممكن أن البدء بحملة التطعيم خلاله.

كشف وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات المبالغ المخصصة لشراء لقاحات لغاية اليوم وعبر شركات متعددة.

وقال عبيدات في حديث للتلفزيون الأردني وعبر برنامج ستون دقيقة أن متعاقدة بما قيمته 50 مليون دولار لحجز لقاحات فيروس كورونا.

وبين أن الأردن من أفضل الدول في التعامل مع برامج التطعيم الوطنية وأن نجاري الدول المتقدمة في القضاء على الأمراض السارية والأوبئة.

وأضاف عبيدات “أننا نعول على توفر مثل هذه المطاعيم وقمنا بإجراء اتفاقيات سابقاً وقد نكون من أول 40 دولة في العالم التي ستبدأ في برامج التطعيم.”

 

جي بي سي نيوز

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