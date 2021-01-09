إطلالات اليوم: ياسمين صبري ساحرة.. ونرمين الفقي متألقة

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مصراوي Masrawy



كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

رضوى الشربيني:

طلّت الإعلامية رضوي الشربيني بجاكيت جلد باللون النبيتي مزود بأكمام، ونسقت أسفله توب وبنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، وارتدت إكسسوارت مكونة من كوليه وخاتم وحلق وأسورة، وتركت شعرها منسدلا.

ديانا هشام:

ارتدت الفنانة ديانا هشام سويت شيرت باللون الرصاصي مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وذلك خلال صورة نشرتها بـ"إنستجرام".

منة فضالي:

طلّت الفنانة منة فضالي في صورة نشرتها عبر "إنستجرام"، بتيشرت باللون الأبيض مع بنطلون جينيز غامق، وارتدت إكسسورات مكونة من سلسلة وخاتم ومجموعة أساور، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود ونظارة شمس بنفس اللون.

إنجي المقدم:

كما ارتدت الفنانة إنجي المقدم تيشرت باللون الأبيض مع بنطلون باللوني الأحمر والأبيض والأزرق، واعتمدت مكياجا هادئا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض ونظارة شمس باللون الأسود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة، وذلك خلال صورة نشرتها بـ"إنستجرام".

نسرين طافش:

أما الفنانة نسرين طافش فظهرت بفستان باللون الأبيض بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

مي عمر:

ظهرت الفنانة مي عمر بفستان قصير باللوني الأبيض والكافيه، مع بليزر باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها حذاء ونظارة شمس باللون البني وكلاتش باللوني البيج والبني وقبعة شتوية، وذلك في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام".

-نيرمين الفقي:

ارتدت الفنانة نيرمين الفقي عبر "إنستجرام" فستاناً طويلا باللون الأسود، بقصة الكب، وارتدت إكسسوارت ماسية مكونة من كولية وحلق وأسورة، واعتمدت مكياجا قويا إذ ركزت على رسمة عيونها، وتركت خصلات شعرها منسدلة.

-ياسمين صبري:

طلت الفنانة ياسمين صبري بفستان مزيج من اللوني الأبيض والأسود والأحمر، واعتمدت مكياجا ترابيا، وركزت على رسمة عيونها، وارتدت إكسسوارت مكونة من حلق وخاتم وساعة يد، وأختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة.