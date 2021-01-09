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الاردن : لا نفكر بالعودة إلى الحظر الشامل

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الاردن : لا نفكر بالعودة إلى الحظر الشامل الاردن : لا نفكر بالعودة إلى الحظر الشامل

جى بي سي نيوز :- قال وزير الصحة نذير عبيدات إن الأردن سيستقبل أولى دفعات فايزر الأسبوع المقبل ومن الممكن أن البدء بحملة التطعيم خلاله.

وبين في حديث للتلفزيون الأردني، أن الأردن من أفضل الدول في التعامل مع برامج التطعيم الوطنية وأن نجاري الدول المتقدمة في القضاء على الأمراض السارية والأوبئة.

وبين عبيدات أننا نعول على توفر مثل هذه المطاعيم وقمنا بإجراء اتفاقيات سابقاً وقد نكون من أول 40 دولة في العالم التي ستبدأ في برامج التطعيم.

وأضاف أن متعاقدة بما قيمته 50 مليون دولار لحجز لقاحات .

ولفت في حديثه للتلفزيون الأردني عبر برنامج ستون دقيقة أن الحكومة لا تفكر بالعودة إلى الحظر الشامل حتى ولو عادت الإصابات للارتفاع مجددا.

وقال عبيدات إن المملكة تشهد وللأسبوع السابع على التوالي انخفاضا مستمرا ومتتالياً في عدد الإصابات وهذا مؤشر مهم وإيجابي.

وأشار عبيدات إلى أن من المؤشرات الإيجابية أيضا إلى نسبة إيجابية الفحوصات الإيجابية من عدد الفحوصات بانخفاض، رغم زيادة عدد الفحوصات والتي وصلت إلى حدود 30 ألف إصابة.

وبين عبيدات أن تحسن الوضع الوبائي أمر جيد ومريح لكن علينا أن لا ننسى أن العالم يشهد إصابات كبيرة، وهناك دول تعاني وأغلقت كل شي لمواجهة الوباء، لافتا إلى أن علينا الالتزام أكثر والتقيد في وسائل الوقاية كافة.

وعن تحورات الفيروس، قال إنهت موجودة ودخلت إلى كثير من الدول لكن لغاية الآن لا يوجد تغيير على سلوك على هذا الفيروس، واحتياطا تم اتخاذ إجراء بمنع المسافرين بالرحلات من وإلى بريطانيا.

جي بي سي نيوز

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