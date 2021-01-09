"الوزراء" يكشف حقيقة تصفية مركز شباب الجزيرة

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:



انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تصفية مركز شباب الجزيرة بعد تحويله إلى مركز تنمية شبابية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لتصفية مركز شباب الجزيرة بعد تحويله إلى مركز تنمية شبابية أو المساس بحقوق أعضائه، مُوضحةً أن مركز التنمية الشبابية بالجزيرة مستمر في تقديم أنشطته وخدماته الرياضية كما هي دون المساس به أو تصفيته.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تحويله لمركز تنمية شبابية هو تقديم مجموعة من الأنشطة والخدمات المتكاملة والمتنوعة لأعضائه كالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها.

وفي إطار اهتمام الدولة بدعم وتطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، تم اعتماد الخطة الاستثمارية لعام 2021، والتي تتضمن عددًا من المشروعات لقطاع الشباب في محافظات الجمهورية المختلفة بالوجهين القبلي والبحري، وتشمل الخطة إنشاء 21 مركز شباب جديد، وتطوير 4 حمام سباحة، وإنشاء 213 ملعبًا خماسيًا وقانونيًا لمراكز الشباب، وإنشاء 43 ملعبًا متعددًا، وإنشاء 12 مبنى إداري بمراكز الشباب، تعلية أدوار لعدد 17 مركز شباب، بناء أسوار لـ 83 مركز شباب، واستكمال تطوير المدن الشبابية تشمل 7 منشآت مدن ونزل، وإنشاء واستكمال تطوير 12 مراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب والمواقع الكشفية.

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