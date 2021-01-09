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مجلس الدولة يشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا بمقر العباسية

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مجلس الدولة يشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا بمقر العباسية مجلس الدولة يشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا بمقر العباسية

مصراوي Masrawy

06:40 م السبت 09 يناير 2021

كتب - محمود الشوربجي:

شهدت ساحة محاكم مجلس الدولة بمقر العباسية اليوم السبت، انتظاما في العمل، مصحوبًا بإجراءات مشددة على بوابة الدخول، فلم يسمح للدخول إلا لمن له صفة ودعوى قضائية، ومرتديًا الكمامة الواقية التي نص قرار رئيس الوزراء بتوقيع عقوبة الغرامة 4 اَلاف جنيه لمن لا يرتديها، وذلك بناء علي تعليمات المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة.

وعقم عدد من العاملين بمقرات مجلس الدولة، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، والحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

وشددت الأمانة العامة للمجلس برئاسة المستشار طه كرسوع المتحدث الرسمي، على عقد جلسات المحاكم وفقا لقواعد التباعد الاجتماعي ومراعاة المسافات المناسبة لمنع انتشار أي عدوى بين المتقاضين وكذلك الموظفين لمواجهة انتشار الفيروس، وعلى ضرورة ارتداء الكمامات أثناء انعقاد الجلسات وسير مجريات العمل بالمجلس ضمن إجراءاتها الاحترازية الخاصة بمجابهة الفيروس.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة ، وحرص مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقاضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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