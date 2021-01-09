فتح باب التعيين في وظيفة معاون نيابة عامة.. تعرف على الشروط والمواعيد (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - طارق سمير:

أعلنت النيابة العامة، عن فتح باب التعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة ٢٠٢٠ بتقدير عام جيد.

وذكرت النيابة في إعلان لها، اليوم السبت، أن على من يرغب في التقدم وعمره لا يزيد 30 عاما، يتقدم إلى دار القضاء العالي ومقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية، ويطلب الملف من الموظف المختص خلال الفترة من 16 يناير حتى 21 يناير، مقابل 500 جنيه.

على أن يتقدم الخريج بالملف والأوراق المطلوبة، خلال الفترة من 30 يناير حتى 15 فبراير، بداية من الثامنة مساء وحتى الرابعة مساء، وفق الميعاد المحدد له.

لمعرفة شروط التقديم والأوراق المطلوبة ومواعيد تقديم الملفات طالع الأرواق التالية: