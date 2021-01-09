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يوجّه باستخدام القمر الصناعي المصري في تسهيل العمل بالعاصمة الإدارية

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السيسي يوجّه باستخدام القمر الصناعي المصري في تسهيل العمل بالعاصمة الإدارية يوجّه باستخدام القمر الصناعي المصري في تسهيل العمل بالعاصمة الإدارية

مصراوي Masrawy

06:23 م السبت 09 يناير 2021

(مصراوي):


اجتمع الرئيس عبدالفتاح ، اليوم السبت، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد عفيفي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، واللواء عبدالحميد مصطفى مدير الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، واللواء أركان حرب طارق الظاهر مدير إدارة الإشارة، واللواء محمد البشاري مساعد مدير إدارة الإشارة.

ووجّه الرئيس بالاستغلال الأمثل لتطبيقات القمر الصناعي المصري طيبة-1 لصالح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدولة، خاصةً ما يتعلق بشبكات التراسل الحكومية الجاري تنفيذها لربط الجهاز الإداري للدولة بالكامل، ارتباطًا لتطبيق النظم الحديثة للعمل الحكومي وتمهيدًا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذي سيعزز دعم جهود التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض باستخدام الأساليب العلمية الدقيقة ذات التكنولوجيا المتقدمة.

وتم في هذا الإطار عرض تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين، في الإطار العام للمشروع الاستراتيجي لرقمنة الدولة، والاستعدادات الجارية للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واطلع الرئيس على أهم الاستخدامات المنتظرة للقمر الصناعي "طيبة-1"، والذي سيعمل بكامل طاقته خلال النصف الثاني من العام الجاري، والذي من شأنه أن يدعم جهود أجهزة الدولة في كافة المجالات، خاصةً جهود التنمية ورقمنة الدولة ومكافحة الجريمة والإرهاب، فضلاً عن تحسين خدمة الإنترنت في المناطق النائية، وللأفراد والشركات، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز أداء القطاعات الحكومية، كالبترول والطاقة والثروة المعدنية، والتجارة، والتعليم، والصحة.

كما تطرق الاجتماع إلى نجاح وكالة الفضاء المصرية مؤخرًا في الفوز بالمسابقة الدولية للجنة الأمم المتحدة لشئون الفضاء لتصميم كاميرا فضائية فائقة التكنولوجيا لتثبيتها على محطة الفضاء الدولية، كأول وكالة فضاء عربية وأفريقية تحقق هذا الإنجاز العلمي، والذي سيتيح لمصر الحصول، بلا مقابل، على الصور الفضائية عالية الدقة التي تستخدم في الأغراض الجيولوجية والاستشعار عن بعد والاستكشافات وغيرها من التطبيقات التي تخدم جهود التنمية بالدولة.
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