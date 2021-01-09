"الصحفيين": موافقة من حيث المبدأ على تكويد 7 صحف جديدة قبل لجنة "تحت التمرين"

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

تعقد لجنة فحص الصحف الجديدة المُشكلة من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، اجتماعها الأول يوم الثلاثاء المُقبل للنظر في ملفات الصحف الجديدة، تمهيدًا لتقديم تقرير عاجل لمجلس النقابة بشأنها.

وقال وكيل أول نقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم إن اللجنة ستضع بعض المعايير والضوابط لقبول الصحف الجديدة؛ من بينها أن تكون منتظمة في الصدور خلال آخر عام، وأن تتسلم اللجنة الأرشيف الدال على ذلك.

وأوضح عبدالرحيم أن اللجنة ستقوم بمراجعة اللوائح المالية والإدارية وعقود العاملين، طبقًا للعقد الموحد المعترف به في النقابة.

وشدد وكيل أول نقابة الصحفيين على أن اللجنة ستقدم تقريرها النهائي قبل يوم 31 يناير الجاري، حتى يتمكن الزملاء من الصحف الجديدة التي سيتم قبولها من تقديم أوراقهم ضمن لجنة تحت التمرين المُقبلة.

كان مجلس النقابة قرر في اجتماعه يوم 29 أكتوبر الماضي، على قرار جاء نصه: تشكيل لجنة لفحص تكويد الصحف الجديدة برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، وعضوية كل من هشام يونس، وحسين الزناتي، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وأيمن عبدالمجيد، تنفيذًا لقرار المجلس السابق في 5 يناير 2019 بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تكويد عدد من الصحف وهي: (البوصلة الاقتصادية، والحدث الاقتصادي، والبيان، أهل مصر، الكلمة، بلدنا اليوم، ذا ميدل ايست).

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