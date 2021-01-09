أخبار عاجلة

“إعلاميون" تقر فرع الطائف.. و"الضميان" مديراً له -
في الجولة 16.. مواجهة مثيرة تجمع الهلال والاتحاد في دوري ممتاز الطائرة -
الهلال يعلن انتهاء علاقته بالمهاجم عمر خربين -
ياسر الشهراني هلالي حتى 2025 -
مصرع 3 عمال في سقوط "أسانسير" الشرقية -
صور.. محافظ الشرقية يستقبل وزيرة الثقافة لحضور "ابدأ حلمك" -
حريق في مخبز بالبدرشين.. والحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء -
"التنمية المحلية": بدء الجزء الثاني من دورة قادة المستقبل الأسبوع المقبل -
القوى العاملة: سفارة مصر بلبنان تلتزم بالحظر الشامل وتقدم خدماتها بالإيميل وهاتفيًا -
أسامة الأزهري يهنئ الدكتور علي جمعة برئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

وزير الاوقاف الاردني يدعو لملازمة الاستغفار والتوبة بعد انحباس الأمطار

Print
وزير الاوقاف الاردني يدعو لملازمة الاستغفار والتوبة بعد انحباس الأمطار وزير الاوقاف الاردني يدعو لملازمة الاستغفار والتوبة بعد انحباس الأمطار

جى بي سي نيوز :-  قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة، إن وزارة الاوقاف دعت الى اقامة صلاة الاستسقاء الجمعة نتيجة الانحباس المطري.

وأضاف الخلايلة في حديث له عبر التلفزيون الأردني صباح الجمعة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الاستسقاء حينما ينحبس المطر في موسم الشتاء.

ودعا المواطنين للمشاركة في صلاة الاستسقاء التي ستقام في مساجد المملكة يوم الجمعة بعد خطبتي وصلاة الجمعة وذلك نظرا لانحباس الأمطار.

وحث الخلايلة المواطنين للاستعداد لهذه الصلاة بالتوبة والاستغفار والإنابة إليه، وإصلاح ذات البين اقتداء بالسنة النبوية الشريفة في مثل هذه الظروف، مع مراعاه التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورنا المستجد، كما دعا المصلين الى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الاردن : برنامج لكشف مصابي كورونا العاملين دون إفصاح

الاردن : برنامج لكشف مصابي كورونا العاملين دون إفصاح

وقف العمل بمنصة القادمين إلى الأردن جوّا

وقف العمل بمنصة القادمين إلى الأردن جوّا

عبيدات عن كورونا : الاردن ما زال في المعركة

عبيدات عن كورونا : الاردن ما زال في المعركة

لبنان.. باسيل يتهم الحريري بـ"عدم الجدية" في تشكيل الحكومة

لبنان.. باسيل يتهم الحريري بـ"عدم الجدية" في تشكيل الحكومة

شبكة عيون الإخبارية