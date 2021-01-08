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الصفدي : لا حل عسكرياً للأزمة السورية

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الصفدي : لا حل عسكرياً للأزمة السورية الصفدي : لا حل عسكرياً للأزمة السورية

جى بي سي نيوز  :- التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جويل ريبيرن.
وبحث الصفدي وريبيرن سبل تطوير التعاون بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما. كما بحث المستجدات في جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية. وأكد الصفدي ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويقضي على الإرهاب ويعيد لها أمنها واستقرارها ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين.

وأكد الصفدي أن لا حل عسكرياً للأزمة السورية وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء المأساة التي سببت دمارا وخرابا وقتلا .
وشدد على ضرورة تثبيت الاستقرار وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة السوريين، خصوصا في الجنوب السوري، مؤكدا ضرورة وجود دور عربي فاعل في جهود حل الأزمة. وأكد الصفدي وريبيرن حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون والتنسيق في جهود حل أزمات المنطقة وتكريس الأمن والاستقرار.

جي بي سي نيوز

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