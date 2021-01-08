إطلالات اليوم: داليا مصطفى بجاكيت كاشمير.. وأنغام أنيقة

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مصراوي Masrawy

كتبت- شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "مصراوي"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

- داليا مصطفى:

وفي أحدث صورة للفنانة داليا مصطفى عبر "إنستجرام"، طلّت بجاكيت باللون الكاشمير مع بنطلون جينيز غامق، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وإسكارف باللون الكافيه، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا.

- حنان مطاوع:

ارتدت الفنانة حنان مطاوع فستان طويل باللوني الكافية والأسود، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان، وذلك خلال صورة نشرتها بـ"إنستجرام".

- أنغام:

طلّت المطربة أنغام في صورة نشرتها عبر "إنستجرام"، بفستان باللوني الذهبي والأسود، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت خصلات شعرها الويفي منسدلا.

- رانيا منصور:

كما ارتدت الفنانة رانيا منصور بلوفر باللون الأبيض مع بنطلون جينيز فاتح، واعتمدت مكياجا هادئا، وتركت شعرها منسدلا، وذلك خلال صورة نشرتها بـ"إنستجرام".

- ليلى أحمد زاهر:

وارتدت الفنانة ليلى أحمد زاهر تيشرت باللون الأوف وايت مع بنطلون باللون البيج وجاكيت جينيز باللون الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتس باللون البيج وحذاء باللون الرصاصي، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلة، وذلك خلال ظهورها عبر "إنستجرام".

- مايان السيد:

أما الفنانة مايان السيد فظهرت في صورة نشرتها بـ"إنستجرام"، بتيشرت باللون الأسود، مزود بأكمام، مع بنطلون جينيز فاتح، ونسقت مع إطلالتها قبعة شتوية باللوني البيج والبني والأسود.