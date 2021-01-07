تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

سجلت محافظة دمياط 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الخميس، بعد أن بلغ عدد مصابي الأربعاء ست حالات، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في موجتها الأولى 1889 إصابة، بينها 159 حالة وفاة.

وأكد مصدر مطلع بمديرية الشؤون الصحية، أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 1695 حالة بينما وصلت أعداد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس 13400 حالة.

أضاف المصدر، أن عدد المخالطين بلغ 8222 حالة، من بينها 242 حالة إيجابية، وعدد الخاضعين للعزل المنزلي 1597 حالة، وعدد الحالات التي انتهت فترة متابعتهم 7692 حالة.