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وزير الأوقاف والمفتي يهنئآن علي جمعة بتعيينه عضوا بمجلس النواب

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وزير الأوقاف والمفتي يهنئآن علي جمعة بتعيينه عضوا بمجلس النواب وزير الأوقاف والمفتي يهنئآن علي جمعة بتعيينه عضوا بمجلس النواب

مصراوي Masrawy

07:23 م الخميس 07 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور علي جمعة عبد الوهاب، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ثقة الرئيس عبد الفتاح ، بتعيينه عضوًا بمجلس النواب الموقر، متمنيًّا له كل السداد والتوفيق.

وهنأ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور علي جمعة -عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي الجمهورية السابق- على اختياره من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعيينه عضوًا بمجلس النواب.

وأكد المفتي في تهنئته أن وجود الدكتور علي جمعة في مجلس النواب يمثل إضافة كبيرة في مسيرة تجديد الخطاب الديني، ودفع مسيرة الوطن إلى الأمام.

وتوجه المفتي بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يعينه في مهمته الجليلة لخدمة الدين والبلاد والعباد، وأن يجعله مسددًا ومؤيدًا فيما يخطو إليه من أجل الصالح العام.

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