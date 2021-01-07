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حزب مستقبل وطن يطلق مبادرة لتوفير علاج

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حزب مستقبل وطن يطلق مبادرة لتوفير علاج فيروس كورونا حزب مستقبل وطن يطلق مبادرة لتوفير علاج

مصراوي Masrawy

06:33 م الخميس 07 يناير 2021

مصراوي
قام النائب طارق رضوان، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بتوفير علاج مرضي وبعض الأدوات الطبية، لمستشفى دار السلام المركزي.

وقال النائب طارق رضوان، في بيان له، الخميس، إن حزب مستقبل وطن يبادر دائماً من خلال نوابه وأعضائه في مشاركة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في الأزمات والتحديات الصعبة، والعمل علي وجود حلول سريعة لمواجهة أزمة فيروس كورونا والحد من تفشي الفيروس.

وأوضح، أن مستشفي السلام التخصصي (مستشفى خاص)، قامت بتوفير (10) أسطوانات أكسجين لمرضى العزل المنزلي بفيروس كورونا مجاناً، وذلك إيماناً بمبدأ ضرورة مشاركة المجتمع المدني ومؤسسات الدولة في الأزمات والتحديات الصعبة، والتخفيف علي أهالينا وتقديم المساعدة لهم.

وقامت مجموعة من قيادات وشباب حزب مستقبل وطن، بتوريد المستلزمات بحضور الدكتور علي كمال ثابت، نائب مدير مستشفى دار السلام المركزي، بالنيابة عن الدكتور فرح مرزوق، مدير المستشفى، والدكتور ياسر عرفات عبداللاه، مدير قسم الصيادلة، والدكتور وليد حسني، مدير قسم الاستقبال، وأحمد مصطفة، مسئول قسم الكلى.

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مصراوي Masrawy

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