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زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدعو لعزل وتفعيل المادة 25 من الدستور

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زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدعو لعزل ترامب وتفعيل المادة 25 من الدستور زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدعو لعزل وتفعيل المادة 25 من الدستور

مصراوي Masrawy

06:48 م الخميس 07 يناير 2021

وكالات:
دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، إلى عزل الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ، وتفعيل المادة 25 من الدستور الأمريكي، وذلك بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".
نقلت ثلاث شبكات تلفزيونية أمريكية هي "سي إن إن" و"سي بي إس" و"إيه بي سي" مساء الأربعاء أن عددا من الوزراء في إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ناقشوا إمكانية تنحيته، بعد أن اقتحم مئات من أنصاره مبنى الكابيتول لتعطيل جلسة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسرها ويرفض الإقرار بنتيجتها.
وأفادت تلك الشبكات عن مصادر لم تسمها، أن الوزراء بحثوا إمكانية تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي. ويسمح هذا التعديل لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنه "غير قادر على تحمل أعباء منصبه".

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