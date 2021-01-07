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قبل توزيعها بالسوق السوداء.. ضبط 50 أسطوانة أكسجين في البحيرة والغربية

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قبل توزيعها بالسوق السوداء.. ضبط 50 أسطوانة أكسجين في البحيرة والغربية قبل توزيعها بالسوق السوداء.. ضبط 50 أسطوانة أكسجين في البحيرة والغربية

مصراوي Masrawy

08:22 ص الخميس 07 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع مديريتي أمن البحيرة والغربية من شخصين بحوزتهما عدد من أسطوانات الأكسجين قبل بيعها في السوق السوداء.

وكانت الإدارة ضبطت 10 أسطوانات سعة 7 متر أكسجين مجهولة المصدر بحوزة صاحب مخزن لبيع أسطوانات الأكسجين "بدون ترخيص") ببندر كوم حمادة.

وفي سياق آخر أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية قيام أحد الأشخاص تاجر حديد وبويات بتجميع إسطوانات الأكسجين الطبية داخل مستودع لبيع وتوزيع أسطوانات الأكسجين "بدون ترخيص" والكائن بدائرة مركز شرطة قطور، محققاً من وراء ذلك أرباح طائلة دون وجه حق..

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 40 أسطوانة أكسجين طبية مملوءة، 5 أسطوانات أكسجين فارغة
.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

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