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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 87.2 مليون

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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 87.2 مليون جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تقترب من 87.2 مليون

مصراوي Masrawy

08:19 ص الخميس 07 يناير 2021

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 87.2 مليون حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 87 مليونا و 186 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 8ر48 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 883 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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