أخبار عاجلة

الحريري عن تشكيل الحكومة: المشكلة بالتمسك بشروط تعجيزية -
إغلاق تطبيق "بارليه" الذي استخدمه أنصار ترامب في أحداث الكونجرس -
وزير العدل السوداني: حكومة الفترة الانتقالية معنية بمحاربة الفساد -
لبنان يعلن حالة الطوارئ والإغلاق الشامل لمواجهة كورونا -
الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى الرياض -
فلسطين تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح للفلسطينيين بالقدس بالمشاركة بالانتخابات -
الاتحاد الأوروبي: محاولات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في 2020 هي الأدنى منذ 2013 -
ميلانيا ترامب: أشعر بالإحباط بعد أحداث العنف بالكونجرس -
السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمدينة الجلود في الروبيكي -
القوات المسلحة تواصل تطهير عدد من المنشآت المهمة والميادين المحورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

مصادر محلية يمنية: مقتل وإصابة 13 مدنيًا في قصف شنته ميليشيا الحوثي على تعز

Print
مصادر محلية يمنية: مقتل وإصابة 13 مدنيًا في قصف شنته ميليشيا الحوثي على تعز مصادر محلية يمنية: مقتل وإصابة 13 مدنيًا في قصف شنته ميليشيا الحوثي على تعز

مصراوي Masrawy

08:07 ص الخميس 07 يناير 2021

عدن - (أ ش أ):
لقي 6 مدنيين مصرعهم، وأصيب 7 آخرين في قصف شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية استهدف منازل المواطنين بمنطقة الحيمة بمديرية التعزية شرق تعز، جنوبي غرب اليمن.
وأوضحت مصادر محلية يمنية، وفقا لقناة "العربية" الفضائية اليوم الخميس، أن ميليشيات الحوثي قامت بقصف المنطقة الواقعة تحت سيطرتها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بعد حصارها بالأطقم العسكرية والعربات المدرعة ودبابة ما أسفر عن مقتل طفل واثنين آخرين، كما قتلت امرأتان وأصيبت 7 نساء جراء القصف العشوائي.
وذكرت المصادر أن عناصر الميليشيات داهمت 18 منزلا للمواطنين بمنطقة الحيمة وفجرت منزلين فيما تضررت منازل أخرى جراء القصف الذي كان عنيفًا.
وأضافت أن ميليشيا الحوثي هاجمت المنطقة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بعد يوم من اشتباكات بين أهالي المنطقة ومسلحين حوثيين، حاولوا إجبار عدد من شباب المنطقة على القتال في صفوفهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

بروفة لرجال الأمن لتأمين حفل افتتاح ومباريات كأس العالم لليد مصر 2021 (صور)

شبكة عيون الإخبارية