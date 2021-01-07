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الجيزة: غلق مركزين للدروس الخصوصية بالهرم وبولاق ورفع 143 حالة إشغال بالدقي

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الجيزة: غلق مركزين للدروس الخصوصية بالهرم وبولاق ورفع 143 حالة إشغال بالدقي الجيزة: غلق مركزين للدروس الخصوصية بالهرم وبولاق ورفع 143 حالة إشغال بالدقي

مصراوي Masrawy

05:30 ص الخميس 07 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، قيام حي الهرم برئاسة خالد عصر بغلق مركز دروس خصوصية بشارع الشهيد أحمد حمدي بقطاع منشأة البكاري وكفر غطاطي ومصادرة محتوياته واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار التصدي لمراكز الدروس الخصوصية المخالفة لقرار وضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة المستجد.

كما أغلقت أجهزة حي بولاق الدكرور برئاسة المهندس عبدالله نور، مركز دروس خصوصية يقدم الشيشة للطلبة والمشروبات بقائمة ، وتم مصادرة الأدوات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جهة أخرى، قاد أحمد عبدالفتاح رئيس حي الدقي حملة على ميدان الثورة وشارع السودان وشارع يثرب وتم رفع الإشغالات والتفتيش على رخص المحلات وتوعية المخالفين باشتراطات الترخيص حيث أسفرت الحملة عن رفع 143 حالة إشغال وضبط كافيهات تقدم الشيشة للمواطنين وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

من جهته، تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن يرافقه رئيس مركز ومدينة البدرشين أعمال تطوير وتوسيع ورصف طريق آثار سقارة السياحي بداية من كوبري مثلث سقارة حتى بيت الري بطول ١،٥ كم وأعمال المرحلة الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربي بداية من كوبري مثلث سقارة وحتى مرور ميت رهينة بنطاق مركز ومدينة البدرشين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات محافظ الجيزة بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتسيير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لأهالي المحافظة.

ووجه نائب المحافظ بالانتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة.

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