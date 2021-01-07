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أوباما: عنف الكابيتول حرّض عليه رئيس في السلطة

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أوباما: عنف الكابيتول حرّض عليه رئيس في السلطة أوباما: عنف الكابيتول حرّض عليه رئيس في السلطة

مصراوي Masrawy

05:07 ص الخميس 07 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما مساء الأربعاء إن العنف الذي شهده مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي جاء بتحريض من رئيس في السلطة، ووصف ذلك بأنه "لحظة عار وخزي كبيرين لأمتنا".

وأضاف أوباما في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن التاريخ "سيتذكر بحق أنه جرى التحريض على ذلك من رئيس في السلطة استمر في الكذب بلا أساس بشأن نتيجة انتخابات شرعية".

وتابع: "القادة الجمهوريون لديهم خيار واضح .. يمكنهم الاستمرار في هذا الطريق والاستمرار في تأجيج الحرائق المستعرة، أو يمكنهم اختيار الواقع واتخاذ الخطوات الأولى نحو إطفاء النيران. يمكنهم اختيار أمريكا".

وقال أوباما إنه شعر بالارتياح لرؤية العديد من أعضاء حزب الرئيس يتحدثون بقوة ضد العنف الذي وقع أمس الأربعاء.

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