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خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا"

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خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا" خدمات متنوعة.. 8 معلومات عن مبادرة "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا"

مصراوي Masrawy

03:30 ص الخميس 07 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى تحت شعار 100 مليون صحة".

ويرصد مصراوي أبرز 8 معلومات عن المبادرة على النحو التالي:

- المبادرة انطلقت في 3 محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية) وستنطلق بجميع المحافظات تدريجيًا.

- تهدف المبادرة لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي.

- تقدم المبادرة خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى، وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي.

- حال حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

- تخصيص 20 ألف فريق طبي للمرور على المنازل لحالات العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا.

- الفرق الطبية مزودة بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات الحالات على النظام الإلكتروني، وأجهزة قياس نسبة الأكسجين، وأجهزة قياس درجة الحرارة.

- متابعة الحالات من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، بجانب مركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التي بها معدلات إصابات عالية.

- تلقي الاستفسارات عن المبادرة على الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة، (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة " بجانب الخط الساخن (105).

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مصراوي Masrawy

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