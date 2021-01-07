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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إنه تم إطلاق مبادرة لتوفير لقاح كورونا للأسر غير القادرة والأطفال وكبار السن تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن تكلفة توفير لقاح كورونا لهذه الأسر المستحقة ستتكلف 2 مليار جنيه تقريبا.

وأضاف أن صندوق تحيا مصر قدم دعم ومساعدات من مواد غذائية وغيره لـ 660 ألف أسرة في الموجة الأولى من فيروس كورونا، كما تم توفير أجهزة تنفس صناعي وكميات من أدوات التعقيم والتطهير.

وتابع: "الحصول على اللقاء غير إجباري ولكن من خلال التسجيل وتقديم الطلبات"، لافتًا إلى أنه يتم العمل والتعاون مع الجمعيات الأهلية لرصد القرى والأسر المستحقة.

وكان الصندوق في مارس الماضي أطلق مبادرة لدعوة المصريين للمشاركة بقوة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال رعاية أطقم الطبية ورعاية المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا من خلال توفير الغذاء والكساء والأغطية، من خلال مبادرة (نتشارك هنعدي الأزمة)، كما خصص الصندوق حساب رقم (037037 مواجهة الكوارث والأزمات)، لاستقبال المساهمات والتبرعات من داخل وخارج مصر لدعم أنشطة المبادرة.

ومنذ إطلاق المبادرة حرص الصندوق على المتابعة والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، للوقوف على الاحتياجات والمستلزمات التي يستطيع أن يدبرها من خلال التبرعات المادية والعينية للمشاركين في المبادرة.

وجاءت مساهمات الصندوق في دعم الفرق الطبية:

توفير 1000 مضخة حقن سوائل للعناية الحرجة، 240 جهاز تنفس صناعي، 16 ألف بدل عزل واقية، مليون كمامة جراحية، 60 ألف كمامة) - N95 Kn95 (، 50 ألف لتر مطهرات ومواد تعقيم لمستشفيات الحميات والصدر، و1000 كاشف للفيروس.

أما فيما يتعلق بدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة التي تأثرت بتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية، فقد واصلت قوافل صندوق تحيا مصر منذ بداية الأزمة، توزيع المواد الغذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال 5 مراحل حتى الآن للتخفيف من حدة الأزمة على تلك الأسر.

ونجحت المبادرة عبر مراحلها الخمس في الوصول إلى 660 ألف أسرة حتى الآن في مختلف محافظات الجمهورية ووفرت 6600 طن من المواد الغذائية مكونة من (أرز - سكر - سمن - زيت - بلح - شاي - مكرونة - فول)، 150 طن دواجن، 160 طن خضروات، 200 طن لحوم فضلا عن توفير 100 ألف قطعة ملابس جديدة و300 ألف قطعة حلوى لـ 10 آلاف أسرة في عيد الفطر المبارك.