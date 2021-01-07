"انقلاب فاشل وجمهورية الموز".. كيف علق كبار السياسيين في أمريكا على أحداث واشنطن؟

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد عطايا:

شهدت العاصمة واشنطن، أحداث غير عادية أمس الأربعاء، بعدما تحرك مناصروا الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في مسيرات من البيت الأبيض إلى مبنى الكابيتول هيل، وهو مبنى الكونجرس، الهيئة التشريعية الأولى في الولايات المتحدة.

المسيرات تحولت إلى أعمال عنف واسعة، اقتحم على إثرها المتظاهرين المؤيدين لترامب مبنى الكونجرس الأمريكي، وحاصروا جميع أعضاء مجلس الشيوخ الذين كانوا مجتمعين لإقرار نتائج المجمع الانتخابي التي تؤكد فوز الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة.

تحول مبنى الكونجرس إلى ساحة ممتلئة عن آخرها بالمتظاهرين، الذين أشاعوا الرعب بين أعضائه المحاصرين.

ونتيجة لأعمال الشغب، أصيبت امرأة بطلقات نارية، وقتلت متأثرة بجراحها. فيما ألقت الشرطة القبض على أكثر من 13 شخصا، ومصادرة أسلحة من بعض المتظاهرين.

انقلاب فاشل

أعمال العنف التي شهدتها واشنطن، أثارت القلق داخل الأوساط السياسية في الولايات المتحدة.

واعتبر ترامب أن ما يحدث في واشنطن من أعمال شغب، أنها "تحدث عندما يتم تجريد انتصار ساحق في الانتخابات بشكل غير رسمي ووحشي".

فيما قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، إنه "يجب أن نسمي عنف اليوم محاولة انقلاب فاشلة"

وأضاف "لن نسمح للرئيس ترامب أو داعميه في الكونجرس والخارجين عن القانون بسرقة ديمقراطيتنا".

جمهورية الموز

وصف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، ماحدث في الكونجرس ومحيطه من هجوم عنيف، بأنه "نتاج الأكاذيب والآمال الكاذبة".

وقال بوش "لقد افزعني السلوك المتهور لبعض القادة السياسيين منذ الانتخابات، وإن ما نشاهده هو ما يحصل عادة في جمهوريات الموز وليس في بلادنا".

وأضاف أن "الهجوم العنيف قام به أناس أضرمت عواطفهم بالاكاذيب والآمال الكاذبة".

من جهته، انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن، ما حدث من أعمال عنف في الكابيتول هيل، مؤكدًا أن التصديق على نتائج الانتخابات يفترض أن يكون "حدثا مقدسا".

بينما أكدت كامالا هاريس نائبة الرئيس المنتخب، أنها ستنضم إلى دعوة بايدن في الدعوة إلى إنهاء الهجوم على مبنى الكونجرس، والموظفين العموميين والسماح لعمل الديمقراطية بالمضي قدما.

تدنيس للديمقراطية

قال وزير الصحة الأمريكي، تعليقا على أحداث الكابيتول هيل، إنه "يشعر بالاشمئزاز من الهجوم على مبنى الكونجرس ويجب إنهاء تدنيس هذا الرمز المقدس لديمقراطيتنا".

فيما أكدت المرشحة للرئاسة الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون عبر تويتر، أن "إرهابيون محليون هاجموا أحد أسس ديمقراطيتنا وهي الانتقال السلمي للسلطة الذي يلي الانتخابات الحرة".