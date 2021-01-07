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نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس

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نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس
أكد أن السلطات لن تتساهل مع اقتحام "الكابيتول" وستلاحق المتورطين قضائيًا

نائب الرئيس الأمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لأعمال العنف بمقر الكونجرس

دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الخميس، إلى الوقف الفوري لأعمال العنف الدائرة في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، عقب اقتحام متظاهرين من أنصار الرئيس دونالد ، لمقر الكونجرس.

وطالب بنس في تغريدة على حسابه في تويتر، بضرورة احترام عناصر إنفاذ القانون ومغادرة المبنى على الفور، مؤكدًا أن الاحتجاج السلمي هو حق لكل أمريكي.

وأكد أن السلطات المحلية لن تتساهل مع الهجوم على مبنى الكابيتول، وستقوم بملاحقة المتورطين فيه قضائيًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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