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كندا تعرب عن قلقها إزاء التطورات في واشنطن وتتابع الموقف عن كثب

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كندا تعرب عن قلقها إزاء التطورات في واشنطن وتتابع الموقف عن كثب كندا تعرب عن قلقها إزاء التطورات في واشنطن وتتابع الموقف عن كثب

مصراوي Masrawy

12:46 ص الخميس 07 يناير 2021

كندا - (أ ش أ)

أعربت الكندية مساء الأربعاء، عن قلقها إزاء التطورات في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد اقتحام متظاهرين مبنى الكونجرس، أثناء مناقشة المجلس للتوثيق الرسمي لفوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة، مشددة على أنها تتابع عن كثب الوضع في العاصمة الأمريكية.

وقال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، في مقابلة إذاعية مع إذاعة "نيوز 1300" في فانكوفر: "نحن قلقون ونتابع الموقف دقيقة بدقيقة".

وأضاف: "أعتقد أن المؤسسات الديمقراطية الأمريكية قوية، وآمل أن يعود كل شيء إلى طبيعته قريبا"، مضيفا أنه يأمل أن تهدأ الأمور حتى تتطور العملية الانتخابية بشكل صحيح.

من جانبه، غرد وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين عبر تويتر قائلا: "صدمت كندا بشدة من الوضع في واشنطن العاصمة. إن الانتقال السلمي للسلطة أمر أساسي للديمقراطية - يجب أن يستمر وسيستمر. نحن نتابع التطورات عن كثب وأفكارنا مع الشعب الأمريكي".

وقالت السفيرة الكندية في واشنطن، كريستين هيلمان عبر تويتر: "ندعو إلى الهدوء خلال هذا الوقت. يجب على الكنديين في العاصمة اتباع نصيحة السلطات المحلية".

كما دعا زعيم الحزب الديمقراطي الجديد، جاجميت سينج، إلى إنهاء العنف، وهو نفس الأمر الذي دعى له مكتب زعيمة حزب الخضر أنامي بول. وقال إنها "تراقب الوضع في مبنى الكابيتول الأمريكي عن كثب وبقلق. وتأمل في حل سريع للأزمة."

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