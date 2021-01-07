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"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

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"اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد "اتحاد المصريين بالخارج" يهنئ الجاليات المسيحية بعيد الميلاد المجيد

مصراوي Masrawy

12:46 ص الخميس 07 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

هنأ الاتحاد العام للمصريين في الخارج نيافة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وكل الطوائف المسيحية في وكل التجمعات المسيحية في الجاليات المصرية بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

وقال علاء سليم الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن التلاحم بين أقباط مصر مسلميها ومسيحيها والتعايش بينهم يعد شكلاً حضاريا لرقي الشعب المصري الذي يثبت يوماً بعد يوم مدى وحدتهم وتكاتفهم.

وأضاف سليم، في بيان، أن النسيج المصري بين قطبي الأمة لا يمكنه أن يفرط مهما حاولت قوى الشر اللعب على أوتار الوحدة الوطنية في مصر.

وأشار المهندس إسماعيل أحمد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إلى أن التحديات التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير وحتى الآن زادت من صلابة قطبي الأمه المصرية وجعلت من أعيادها فرحة لكل المصريين.

وتمنى رئيس الاتحاد، أن يحفظ الله مصر بكل طوائفها مسلميها ومسيحييها وأن يجعل أعيادها بشارة خير لمصر​

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