بعد فوضى واشنطن.. "تويتر" يدخل على الخط بقرار وإجراءات سريعة

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قرَّر تقييد التفاعل مع تغريدات مصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه سيتخذ إجراءات حيال التغريدات الداعية للتهديدات والعنف، مع اقتحام مئات المحتجين مبنى الكونغرس أمس الأربعاء، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتفصيلاً، ذكر تويتر في بيان: "نقيد إلى حد بعيد التفاعل مع تغريدات مصنفة ضمن سياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا بسبب مخاطر العنف".

وأضاف: "هذا يعني أن تلك التغريدات المصنفة لن يتسنى الرد عليها أو إعادة نشرها أو إبداء الإعجاب بها".

واقتحم المئات من أنصار ترامب الحواجز الأمنية لمبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن، واشتبك بعضهم مع عناصر الشرطة داخل المبنى قبل أن ينجح بعضهم في دخول قاعة مجلس الشيوخ واحتلالها.

وجاء الاقتحام بالتزامن مع جلسة مشتركة للشيوخ والنواب للمصادقة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وأظهرت مقاطع فيديو عددًا من أنصار ترامب وهم يفتحون مطافئ حريق باتجاه عناصر الشرطة، ويشتبكون معهم داخل مبنى الكونغرس.

وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته نحو الساعة الـ2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج نائب الرئيس مايك بنس بسرعة من قاعة المجلس.

وطلبت الشرطة من الموظفين والمراسلين الموجودين داخل الكونغرس دخول الغرف؛ لأن المبنى قد تم اختراقه.

وأعلنت عمدة العاصمة الأمريكية موريل باوزر حظر التجول في المدينة ابتداء من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحًا.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد ساعات من دعوة ترامب أنصاره خلال تظاهرة لهم للاعتراض على نتائج الانتخابات الرئاسية في واشنطن إلى "عدم الاستسلام، ورفض الاعتراف بالهزيمة"، داعيًا إياهم إلى السير باتجاه الكونغرس.