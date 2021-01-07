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قصف إسرائيلي على منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية

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قصف إسرائيلي على منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية قصف إسرائيلي على منطقة الكسوة جنوب العاصمة السورية

مصراوي Masrawy

12:38 ص الخميس 07 يناير 2021

دمشق - (د ب أ)

أعلن مصدر عسكري سوري، أن إسرائيل قصفت مواقع في محيط العاصمة السورية دمشق، مساء الأربعاء.

وقال المصدر: "نفذ مساء الأربعاء العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم صواريخ العدوان".

وأفاد سكان يعيشون جنوب العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنهم سمعوا أصوات انفجارات جنوب العاصمة دمشق ثم تبعها إطلاق الدفاعات الجوية في منطقة الكسوة جنوب العاصمة قذائف صاروخية شوهدت في سماء مناطق ريف دمشق الجنوبي الغربي وهي تتصدى للصواريخ التي أطلقت من الجولان.

وأكد السكان أن أصوات سيارات إسعاف سمعت على طرق دمشق الكسوة جنوب دمشق.

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