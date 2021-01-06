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عذبها حتى الموت.. المحكمة تحدد جلسة محاكمة "قاتل زوجته" في دار السلام

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عذبها حتى الموت.. المحكمة تحدد جلسة محاكمة "قاتل زوجته" في دار السلام عذبها حتى الموت.. المحكمة تحدد جلسة محاكمة "قاتل زوجته" في دار السلام

مصراوي Masrawy

09:11 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 21 يناير الجاري، لمحاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة دار السلام.

تنظر القضية أمام الدائرة 14 جنايات جنوب القاهرة.

كان التحريات كشفت أن المجني عليها "م. م"، 27 سنةً، قتلها زوجها، سائق، بعد تعذيبها بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتبين أن المتهم عذب زوجته بالضرب وقيدها لشل حركاتها ووضع لاصق علي فمها لمنعها من الاستغاثة بالجيران بسبب تعذيبه الشديد لها حتى الموت.

أخذ الجاني أولاده وتوجه بهما إلى منزل أسرته، تاركا زوجته قتيلة في عش الزوجية، وعند سؤال أهلها عنها أنكر معرفته بمكانها.

وتلقى قسم شرطة دار السلام، إخطار بوفاة السيدة العشرينية، فحضر على الفور واكتشفوا أن الجاني زوجها، خضع للتحقيقات وتمت إحالته للمحاكمة.

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