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الدبل يجتمع بلاعبي الاتفاق .. والمالكي وسوزا يواجهان الإعلام

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الدبل يجتمع بلاعبي الاتفاق .. والمالكي وسوزا يواجهان الإعلام الدبل يجتمع بلاعبي الاتفاق .. والمالكي وسوزا يواجهان الإعلام

الدبل يجتمع بلاعبي الاتفاق .. والمالكي وسوزا يواجهان الإعلام

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحضيرًا لمواجهة الشباب مساء السبت المقبل في الرياض.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد بن عبدالله الدبل قد ألقى كلمة تحفيزية للاعبين قبل بداية التدريب شدد من خلالها على ثقته بقدرات الفريق، مشيرًا إلى أنهم قادرون على مواصلة مستوياتهم التصاعدية، كما شدد على صعوبة المرحلة المقبلة والتي تحتاج إلى مضاعفة الجهود لاستعادة نغمة الانتصارات والتقدم في سلم ترتيب الدوري.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عددٍ من الجمل التكتيكية واختتم المران بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.

وفي سياق متصل يعقد مساعد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أحمد المالكي إلى جانب لاعب الوسط الاتفاق البرازيلي إليريك دي سوزا مؤتمرًا صحفيًا عند الساعة الـ7:15 من مساء يوم غدٍ الخميس في قاعة المؤتمرات بالنادي للحديث عن مواجهة الاتفاق مع مضيفه الشباب ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020-2021.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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