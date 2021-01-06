أخبار عاجلة

غلق 4 محالّ وضبط 5000 قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة بالرياض -
"الحصيني" موضحاً: هذا سبب هطول الثلوج على بللسمر -
البحرين ترحب بالقرار الأمريكي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية -
شاهد.. فريق نسائي لركوب الدراجات يقطع عشرات الكيلو مترات يومياً للتشجيع على الرياضة -
"سعودي" يقدم اختراعاً لإعادة شحن بطاريات المركبات الكهربائية "ذاتياً" -
"البيئة" توجّه "المياه الوطنية" بمعالجة الاعتراضات وبيان حق المستفيدين -
9 مارس.. نظر الاستئناف على براءة رامز جلال من تهمة سرقة فكرة برنامجه الرمضاني -
تأجيل محاكمة العضو المنتدب لشركة إيجوث في تهمة اختلاسه 13 مليون جنيه إداريًا -
تأجيل محاكمة مستريح الشرقية بتهمة توظيف الأموال لـ 8 فبراير -
القوات المسلحة تواصل تطهير عدد من المنشآت مهمة والميادين المحورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ساويرس مهنئا بعيد الميلاد: "ربنا يعفو عن خطايانا ويسامحنا ويبارك السنة دي"

Print

مصراوي Masrawy

08:50 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب يوسف عفيفي:

حرص رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على تهنئة المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال ساويرس، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: "إن شاء الله عيد ميلاد مبارك يبتدي السنة بشفاء كل المرضى ونهاية الكورونا ورجوع الكل إلى شغله وربنا يعفو عن خطايانا ويسامحنا ويبارك السنة دي.. عيد ميلاد مجيد".

يذكر أن احتفالات أعياد الميلاد تقام العام الجاري دون حضور شعبي في الكنائس وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي المستجد.

وكان الرئيس عبد الفتاح ، هنأ اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك ترسيخاً لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.

ومن جانبه، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، الشكر للرئيس على تهنئته لكل المصريين، وحرصه على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة، مؤكداً قيمة الدلالات والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخصي من قبل الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعي رئيسي وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.

4 (2)

ca3c836b66.jpg

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من سجن مصري فجر اليوم

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير واقع الشرق الأوسط إلى الأفضل

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية ستغير واقع الشرق الأوسط إلى الأفضل

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

بالتفاصيل.. وزيرة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا في مصر

الرئيس السيسي ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان عددًا من الملفات المشتركة

الرئيس السيسي ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان عددًا من الملفات المشتركة

شبكة عيون الإخبارية