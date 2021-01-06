ساويرس مهنئا بعيد الميلاد: "ربنا يعفو عن خطايانا ويسامحنا ويبارك السنة دي"

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مصراوي Masrawy

كتب يوسف عفيفي:

حرص رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على تهنئة المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال ساويرس، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: "إن شاء الله عيد ميلاد مبارك يبتدي السنة بشفاء كل المرضى ونهاية الكورونا ورجوع الكل إلى شغله وربنا يعفو عن خطايانا ويسامحنا ويبارك السنة دي.. عيد ميلاد مجيد".

يذكر أن احتفالات أعياد الميلاد تقام العام الجاري دون حضور شعبي في الكنائس وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، هنأ اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك ترسيخاً لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الإخوة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.

ومن جانبه، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، الشكر للرئيس على تهنئته لكل المصريين، وحرصه على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة، مؤكداً قيمة الدلالات والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخصي من قبل الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعي رئيسي وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.