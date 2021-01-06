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جزاءات وتعديل الملاحظات.. جهاز أكتوبر يرد على وجود عيوب تشطيبات ببعض عمارات الإسكان الاجتماعي

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جزاءات وتعديل الملاحظات.. جهاز أكتوبر يرد على وجود عيوب تشطيبات ببعض عمارات الإسكان الاجتماعي جزاءات وتعديل الملاحظات.. جهاز أكتوبر يرد على وجود عيوب تشطيبات ببعض عمارات الإسكان الاجتماعي

مصراوي Masrawy

08:44 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

اشتكى بعض الحاجزين من مستوى التشطيبات في عمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر الجديدة قطاع د، حيث أظهرت أحد الصور وجود ترشيحات مياه بالعمارة رقم 282 والتي تقع في الطريق الفاصل بين قطاع أ وقطاع د.

كما اعترض الحاجزون على تأخر تنفيذ ملاحظتهم الخاصة بالتشطبيات، ومدى سوء المواد المستخدمة في العزل.

المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أكد أنه سيتم نهو كافة الملاحظات بهذه العمارة في أقرب وقت ممكن.

وتابع النجار: "تم تكليف استشاري المشروع وهو (المركز القومي للبحوث) باتخاذ كافة الإجراءات وتوقيع الجزاءات على الشركة المنفذة لنهو كافة الملاحظات على الوجه الأمثل سواء بالشقق المسلمة أو غير المسلمة".

وأضاف رئيس الجهاز، أنه يقف إلى جانب المواطنين للحفاظ على حقوقهم في استلام شققهم على الوجه الأمثل ولن يدخر جهدا في تذليل أي صعوبات تعيق ذلك.

وأكد النجار على المواطنين عدم استلام الشقق إلا بعد نهو كافة الملاحظات الظاهرة بالشقق وحال ملاحظة تقصير أو تأخير من الشركة بعدم تنفيذ الملاحظات على الوجه الأمثل، التقدم بشكوى لجهاز المدينه لعمل اللازم.​

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