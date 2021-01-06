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يصل لـ 6000 جنيه.. "الأطباء" تعلن صرف معاش لأسر شهداء كورونا

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يصل لـ 6000 جنيه.. "الأطباء" تعلن صرف معاش لأسر شهداء كورونا يصل لـ 6000 جنيه.. "الأطباء" تعلن صرف معاش لأسر شهداء كورونا

مصراوي Masrawy

08:40 م الأربعاء 06 يناير 2021


كتب- أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء، صرف معاش إصابة عمل لشهداء ، بعد مشاورات ومفاوضات تمت بين النقابة ووزارة الصحة وبعد صدور قرار اعتبار كورونا من الأمراض المعدية (30 مايو 2020) وبالتالي استحقاق شهداء الأطباء لمعاش إصابة عمل.

والتقى اليوم الدكتور حسين خير نقيب أطباء ومعه الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة النقابية الوزارية مع كل من اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وسامي عبدالهادي نائب رئيس الهيئة لمناقشة قواعد صرف معاش إصابة العمل للأطباء شهداء كورونا والذي يبلغ 80% من الحد التأميني ولإزالة أي غموض يعرقل الصرف.

وتم خلال اللقاء التطرق إلى أن قرار وزير الصحة باعتبار كورونا من الأمراض المعدية بتاريخ 30 مايو 2020 يتفق مع قانون إصابة العمل بالأمراض المعدية.

ونتيجة لما سبق فإنه لا حاجة إلى أي تعديل قانوني وعليه فإن معاش الطبيب شهيد كورونا طبقا لهذا القرار (كورونا إصابة عمل) وفق تأكيدات اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، ووفقا للقاء اليوم سيكون على النحو التالي:

- معاش الشهداء من الأطباء عام 2020 هو 5600 جنيه.
- سيصبح معاش شهداء عام 2021 هو 6000 جنيه.

وجاءت قيم المعاش وفقا للحد التأميني والذي كان في عام 2020 يبلغ 7100 جنيه، ومعاش إصابة العمل 80% منه تساوي 5600 جنيه، ولكن الحد التأميني قد زاد عام 2021 إلى 8000 جنيه و80% منه تساوي 6000 جنيه.

وتهيب نقابة الأطباء بأسر الشهداء بسرعة تقديم الأوراق المطلوبة لهيئة التأمينات والمعاشات وهي كالآتي:
- شهادة الوفاة.
- ماسحة pcr.
- تقرير طبي من مكان العمل بأنه كان يمارس العمل أثناء الإصابة.

ويتم عرض هذه الأوراق على لجنة الإصابات التابعة لهيئة التأمين الصحي لإصدار قرار وفاة إصابة عمل، كما يتم تسليم القرار لهيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات لصرف المعاشين المعاش العادى ومعاش الإصابة مجتمعين.

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