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الصحة تمنع التصوير داخل المستشفيات.. وتحظر "الموبايل" داخل الرعاية المركزة

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الصحة تمنع التصوير داخل المستشفيات.. وتحظر "الموبايل" داخل الرعاية المركزة الصحة تمنع التصوير داخل المستشفيات.. وتحظر "الموبايل" داخل الرعاية المركزة

مصراوي Masrawy

08:25 م الأربعاء 06 يناير 2021

كتب- أحمد جمعة:

وجهت وزارة الصحة والسكان، كافة الهيئات والجهات والمستشفيات التابعة لها، بحظر التصوير داخلها، في أعقاب واقعة تصوير قسم الرعاية المركزة بمستشفى الحسينية بالشرقية.

وبناء على خطاب إدارة الأمن بوزارة الصحة، أصدرت الهيئة العامة للتأمين الصحى قرارا بحظر التصوير تمامًا داخل المستشفيات سواء كان فوتوغرافيا أو .

وشددت الهيئة على أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، سواء من العاملين أو الزائرين.

كما وجهت الوزارة بمنع حمل أجهزة المحمول مع المرضى في أقسام الرعاية المركزة، لأي سبب من الأسباب.

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