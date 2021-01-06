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معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية"
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
"الفيصل" يطّلع على استراتيجية هيئة عقارات الدولة بمنطقة مكة
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
فيديو من الطفولة.. شاهد ما حدث بين الفتاة وبوابة المزرعة
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور
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الأحد 10 يناير 2021 02:25 مساءً
توترات في "عطبرة" السودانية بعد سقوط قتيل في مطاردة أمنية
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الأحد 10 يناير 2021 02:23 مساءً
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DMC
مساء dmc -هل تواجه مصر حاليا ذروة الموجة الثانية من كورونا ؟.. د. هشام العسكري يحلل
DMC
DMC
الأربعاء 06 يناير 2021 10:01 صباحاً
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