انتحار فتاة لمرورها بأزمة نفسية في بني سويف

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بني سويف -حمدي سليمان:

أقدمت فتاة في العقد الثاني من العمر على التخلص من حياتها، بتناول مادة سامة لفظت على أثرها أنفاسها الأخيرة داخل منزلها بمركز سمسطا جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بإقدام "س .ع.ع" 18 عامًا، مقيمة بقرية في سمسطا، على الانتحار بتناول مادة سامة "مبيد حشري"، وفشلت محاولات إنقاذها.

وبسؤال أسرتها أقروا بتناولها مادة سامة، للتخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية، بسبب خلافات أسرية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.