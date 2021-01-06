أخبار عاجلة

معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية" -
النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها -
"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين -
"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل -
175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه -
"الفيصل" يطّلع على استراتيجية هيئة عقارات الدولة بمنطقة مكة -
البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021 -
فيديو من الطفولة.. شاهد ما حدث بين الفتاة وبوابة المزرعة -
إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور -
توترات في "عطبرة" السودانية بعد سقوط قتيل في مطاردة أمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية وأمريكا يجريان تدريبا جويا مشتركا وسط جائحة كورونا

Print
كوريا الجنوبية وأمريكا يجريان تدريبا جويا مشتركا وسط جائحة كورونا كوريا الجنوبية وأمريكا يجريان تدريبا جويا مشتركا وسط جائحة كورونا

مصراوي Masrawy

08:58 ص الأربعاء 06 يناير 2021

سول - (د ب أ):
أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبا جويا مشتركا الشهر الماضي، كما كان مقررا، على الرغم من جائحة ، طبقا لما ذكرته إذاعة وتلفزيون "كيه.بي.إس.وورلد" الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وقال مصدر عسكري اليوم الأربعاء إن الحليفين أجريا نسخة مصغرة من تدريباتهما الشتوية، المعروفة باسم "فيجيلانت ايس" من السابع حتى 11 ديسمبر الماضي.

وشملت تلك التدريبات الجوية المشتركة طائرات مقاتلة، طراز "إف-15 كيه" و"كيه إف-16" من كوريا الجنوبية وطائرات "إف-16" من الولايات المتحدة، بدون نشر أي قوات من الخارج خلال التدريبات.

وكان الحليفان قد استبدلا تدريب "فيجيلانت ايس" السنوي في عام 2018، بتدريبات جوية مصغرة لتعزيز الدبلوماسية مع .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور

إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور

اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا

اليابان تعلن رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جنوب سيناء

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

"هدف": مصروفات دعم التدريب والتوظيف تتجاوز مبالغ إعانة "حافز" في ديسمبر

شبكة عيون الإخبارية