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المسند عن طقس الأربعاء: سحب ممطرة بهذه المناطق

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المسند عن طقس الأربعاء: سحب ممطرة بهذه المناطق المسند عن طقس الأربعاء: سحب ممطرة بهذه المناطق
الأرصاد: سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على المرتفعات

المسند عن طقس الأربعاء: سحب ممطرة بهذه المناطق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ تشكُّل سحب ممطرة على عدة مناطق اليوم.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من #القصيم #الوشم جنوبي منطقة #حائل وأجزاءٍ من جبال السروات في منطقتي #عسير و #الباحة.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- سماءً غائمة جزئياً تتخللها سُحب ممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق: حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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