أخبار عاجلة

معهد "سـرب" يطرح فرصاً نوعيّة للتدريب والتوظيف في تخصصات "الخطوط الحديدية" -
النهب مستمر.. المليشيا الحوثية تضاعف الجبايات في مناطق سيطرتها -
"شؤون الجامعات" يحدد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس السعوديين -
"فلكية جدة": عبور أكبر كويكب قرب الأرض في عام 2021.. مارس المقبل -
175 دبلوماسياً أمريكياً يطالبون بإقالة "ترامب" من منصبه -
"الفيصل" يطّلع على استراتيجية هيئة عقارات الدولة بمنطقة مكة -
البطل يزيد الراجحي يفوز بالمرحلة السابعة في نسخة #داكار2021 -
فيديو من الطفولة.. شاهد ما حدث بين الفتاة وبوابة المزرعة -
إيران.. اكتشاف 4 حالات إصابة بفيروس كورونا البريطاني المتحور -
توترات في "عطبرة" السودانية بعد سقوط قتيل في مطاردة أمنية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السديس" مشيداً بكلمة ولي العهد في قمة العلا: تحقيق المصالح للشعوب

Print
"السديس" مشيداً بكلمة ولي العهد في قمة العلا: تحقيق المصالح للشعوب "السديس" مشيداً بكلمة ولي العهد في قمة العلا: تحقيق المصالح للشعوب
قال: أكّدت توحيد الجهود للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بكلمة سمو ولي العهد رئيس قمة دول مجلس التعاون الخليجي (41) الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- خلال المؤتمر الذي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتسميته قمة السلطان قابوس والشيخ صباح -رحمهما الله- والذي أقيم في محافظة العلا؛ وبمضامينها العظيمة في تحقيق المصالح للشعوب الخليجية وتعزيز مقاصد الإسلام وخدمة المسلمين.

وأضاف، أن الكلمة عبّرت عن آمال سموه الكريم في مواصلة مسيرة التعاون وتحقيق المصالح المشتركة بما يعزّز أمن المنطقة واستقرارها، وأن المملكة ملتزمة بثوابتها ومشهودة بإنجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي، حيث إن القيادة الحكيمة لهذه البلاد المباركة تسعى لتحقيق الرؤية الصائبة للمملكة العربية ، وهذا دليل على أن بلاد الحرمين الشريفين تخطو خطى واثقة بحزم قادتها وعزم الترابط الأخوي بين دول الخليج العربي.

وبيّن الرئيس العام أن كلمة سموه الكريم جاءت موافقة لآراء قادة دول الخليج، حيث أكّدت توحيد الجهود للنهوض بمنطقتنا، ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، مشيراً إلى ما ذكره سموه من وجود التهديدات التي يمثلها النظام الإيراني وبرامجه العسكرية المشبوهة ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها ووكلاؤه من أنشطة إرهابية وطائفية؛ هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

واختتم الدكتور السديس؛ بالدعاء الخالص لله وحده، بأن يجزي الساعين لوحدة الخليج العربي وتضامنه كل خير، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وأن يرحم السلطان قابوس، وسمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، لمساعيهما إبّان حياتهما في حل الخلافات ونبذ الفرقة بين الإخوة الخليجيين، وأن يديم بين دول الخليج العربي المحبة والإخاء، وأن يوحّد كلمتهم وصفّهم، إنه سميع مجيب.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مساند".. القوى العاملة: السعودية تطلق خدمة الشكاوى للعمالة المنزلية إلكترونيًا

"مساند".. القوى العاملة: السعودية تطلق خدمة الشكاوى للعمالة المنزلية إلكترونيًا

اليوم .. استكمال منافسات رالي داكار 2021 السعودية في المرحلة السابعة

اليوم .. استكمال منافسات رالي داكار 2021 السعودية في المرحلة السابعة

اليوم .. استكمال منافسات رالي داكار 2021 السعودية في المرحلة السابعة

اليوم .. استكمال منافسات رالي داكار 2021 السعودية في المرحلة السابعة

السعودية وحصاد 2020م

السعودية وحصاد 2020م

شبكة عيون الإخبارية