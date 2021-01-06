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إجراءات وأرقام العمارات.. تسليم 1440 شقة بمشروع دار بالقاهرة الجديدة 24 يناير

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مصراوي Masrawy

02:07 ص الأربعاء 06 يناير 2021

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز القاهرة الجديدة يوم 24 يناير الجاري وحتى يوم الأحد 18 أبريل، في تسليم 1440 وحدة سكنية (60 عمارة) الدفعة الـ18، بالمرحلة الأولى، بمشروع دار للإسكان المتوسط بمنطقة القرنفل بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الاول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمع الأول، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.

وأوضح غنيم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 318، يوم الأحد 24/1/2021، ووحدات العمارة رقم 330، يوم الإثنين 25/1/2021، ووحدات العمارة رقم 319، يوم الثلاثاء 26/1/2021، ووحدات العمارة رقم 203، يوم الأربعاء 27/1/2021، ووحدات العمارة رقم 331، يوم الأحد 31/1/2021، ووحدات العمارة رقم 332، يوم الإثنين 1/2/2021، ووحدات العمارة رقم 333، يوم الثلاثاء 2/2/2021، ووحدات العمارة رقم 334، يوم الأربعاء 3/2/2021، ووحدات العمارة رقم 335، يوم الخميس 4/2/2021، ووحدات العمارة رقم 413، يوم الأحد 7/2/2021، ووحدات العمارة رقم 382، يوم الإثنين 8/2/2021.

وجاءت تفاصيل باقي الوحدات على النحو التالي:​

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