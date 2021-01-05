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مستشارو الصحة العالمية يحذرون من تمديد الفترة بين جرعتي اللقاح

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مستشارو الصحة العالمية يحذرون من تمديد الفترة بين جرعتي اللقاح مستشارو الصحة العالمية يحذرون من تمديد الفترة بين جرعتي اللقاح

مصراوي Masrawy

11:42 م الثلاثاء 05 يناير 2021

نيويورك - (د ب أ)

حثت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على منح اللقاحات وفقا للطريقة المصرح بها، في لوم للمسؤولين الذين يحاولون تغيير توقيت بين جرعات التطعيم ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأوصى الخبراء الذين يقدمون المشورة لمنظمة الصحة العالمية بعدم تمديد الفترة الفاصلة بين الجرعتين، وهي خطة قيد الدراسة في المملكة المتحدة.

وقال أشخاص مطلعون على المحادثات إن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع فايزر وبيونتيك بشأن صفقة يمكن أن تضاعف إمداداتها من اللقاحات، حيث يواجه الزعماء في جميع أنحاء المنطقة أسئلة حول وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19.

وقدمت بريطانيا دعما جديدا للشركات بعد أن قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن البلاد ستدخل في إغلاق ثالث. ومددت ألمانيا إغلاقها وشددت القيود، بينما وسعت إيطاليا بعض القيود لمواجهة خطر عودة تسجيل حالات كثيرة.

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