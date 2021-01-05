★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

طهران - (بي بي سي)

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، إبلاغ الشرطة الدولية (إنتربول) بأسماء "المتورطين" في جريمة اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ورفاقه.

وقال اسماعيلي إن القضاء الإيراني أصدر إخطارا أحمر للمتورطين، بينهم "الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدف تسليمهم للقضاء ومحاكمتهم على تلك الجريمة".

وأضاف إسماعيلي أنه تم تحديد جميع الأشخاص المتورطين في تلك الحادثة وعددهم نحو 48 شخصا، "من بينهم الرئيس الأمريكي المسبب الرئيس لهذه الجريمة والذي أعلن مسؤوليته بشكل رسمي عنها ، فضلا عن قادة ومسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية وكذلك القوات المنتشرة في المنطقة" .

وبحسب المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران تم تحديد هؤلاء الأشخاص وإدراج دور كل واحد منهم في الحادث ، وتم اصدار إخطارات حمراء وتسليمها للشرطة الدولية - الإنتربول - بإبلاغها بأنهم مطلوبين للقضاء الإيراني.